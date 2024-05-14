◇セ・リーグ巨人―DeNA（2024年5月14日富山）巨人の坂本勇人内野手（35）が14日のDeNA戦（富山）で2回に右前打を放ち、自身の現役最多記録を更新する通算2352安打目をマーク。“打撃の神様”と呼ばれたレジェンド、川上哲治（巨人）を抜いてNPB歴代単独13位に浮上した。「5番・三塁」に入って6試合連続で先発出場。2回、先頭打者として入った第1打席だった。相手先発左腕・ケイがカウント2―2から投じた5球目、内角高