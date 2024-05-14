名古屋市中区栄のマンションの一室に赤ちゃん2人の遺体を遺棄したとして逮捕された女が「1人目を生んだ数年後に2人目を出産した」と供述していることがわかりました。住所不定で風俗店アルバイトの自称・入村恵容疑者(38)は、名古屋市中区のマンションの一室に赤ちゃん2人の遺体を遺棄した疑いで14日午前、送検されました。その後の捜査関係者への取材で、入村容疑者が「1人目を産んだ数年後に2人目を出産した」という趣旨の