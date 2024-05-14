グラミー賞サックス奏者のデビッド・サンボーンさんが１２日（日本時間１３日）、前立腺がんによる合併症のため亡くなった。自身のＳＮＳがスタッフによって更新され発表された。７８歳だった。インスタグラムには「世界的に有名で、６度のグラミー賞受賞歴を持つサクソフォン奏者、デビッド・サンボーン氏を失ったことを、悲しく、重い気持ちでお伝えします。サンボーン氏は、５月１２日（日）午後、前立腺がんとの長期にわ