「さゆりんご」こと元乃木坂46・松村沙友理の熱愛が5月13日に『Smart FLASH』にて報じられた。乃木坂46の1期生として、白石麻衣、橋本奈々未と共に「御三家」と呼ばれ人気を博した松村だが、卒業後はタレントや女優、モデルなどマルチに活躍していた。【写真】松村の元カレYouTuberと浮気したとされる過激系インフルエンサー松村沙友理のお相手はサンドウィッチマン・富澤たけし似今回のお相手は、サンドウィッチマン・富澤たけ