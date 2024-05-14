家庭菜園で人気のハーブ類は繁殖力の強さでもよく知られている。枯れたと思ったミントを畑に捨てたら、数年後に待っていた最悪の光景がX（旧Twitter）を震え上がらせている。 【写真】敷地全体の光景あたり一面ぜ～んぶミント！お、恐ろしすぎる 話題の投稿は、生地メーカーの丸石織物（兵庫県西脇市）のネットショップ「生地のマルイシ」公式Xが公開した写真。所有する敷地の地面を写したもので