新潟警察署によりますと、14日午後6時23分頃、新潟市中央区上近江のマンションの敷地内で男性が倒れていて「頭から出血している」と近くを通った人から通報がありました。男性は20代とみられ、消防によりますと、当時、意識があったとみられています。警察は男性の身元を調べるとともに、マンションから転落した可能性もあるとみて、事件や事故の両面で状況を調べています。