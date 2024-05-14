欧州連合（EU）の行政機関である欧州委員会は13日、IT大手による市場独占の防止を目的とした「デジタル市場法（DMA）」に基づき、旅行予約サイト「ブッキングドットコム」の運営会社ブッキングを規制対象に指定した。同社は6カ月以内に対応を決めて、詳細な報告書を提出する義務などを負う。【画像】アップルは「マフィアの手口」EUの新ルール、アプリ業者が猛反発DMAの規制対象になるのは「ゲートキーパー」と呼ばれる巨大I