今季は打者専任となっている大谷。そうしたなかで、彼の将来に対する報道が波紋を呼んでいる。(C)Getty Images“野球の本場”で唯一の全国紙が飛ばした一報は、列島に小さくない驚きを提供した。現地時間5月12日に米紙『USA Today』は、「オオタニはドジャースから要請されれば、将来的に投手を諦めて外野手になることに逆らわない可能性が高い」とすっぱ抜いた。【動画】MLB公式もクローズアップ！ 大谷の妻・真美子さんのガッツ