子ども「シスコーン坊や」を主役に、パパも、姉も妹も笑顔で描かれているのに、ママだけ後ろ向きで顔が見えず…しかもうつむき気味！？この謎めいたイラストについて、SNSでさまざまな考察が沸き起こりました。【写真】これがママの顔でした！「すっぴんだから？」「ママは片付けして後から席に着くという日本社会の闇…」「『調理せずそのままシスコーンは食卓に出せます=ママいらずの商品です』みたいな意味？」「恥ずかしがり