愛知県運転免許試験場で、他人になりすまして運転免許証を偽造した疑いで、26歳の男が逮捕されました。北名古屋市の会社員・傳寳藍輝容疑者(26)は今年3月、天白区にある運転免許試験場で、他人になりすまして運転免許証を偽造したとして逮捕されました。傳寳容疑者は免許証を紛失したと偽り、他人の身分証で再交付を申請していて、申請書に自分の顔写真を添付していましたが、試験場の職員が出来上がった免許証を渡す直前