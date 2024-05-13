ジブリ映画「天空の城ラピュタ」。登場する女海賊ドーラとムスカの「40秒で支度しな！」「3分間待ってやる」というやりとりはあまりにも有名です。遅刻する友人に対して日常使いする人もいるとか。【写真】砂時計には「40秒で支度しな！」「3分間待ってやる」の文字SNSではその40秒と3分が計測できる砂時計を制作したミチルさんの投稿が8万いいねを越える大反響。「商品化希望！」「40秒で支度ができるかタイムトライアル笑」「ム