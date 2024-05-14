「あの、（身振りを交えながら）こういうやつ、この時間だけはやめましょう!好きに踊ってください!」【写真】10年前から「ガッキー狙い」を匂わせていた星野源ゴールデンウイークに開催された音楽フェス『ビバ・ラ・ロック』。5月4日に出演した星野源（43）はステージでそう呼びかけた。「星野さんが“こういうやつ”と表現したのは、サビなどの盛り上がるところで、“観客が手を上げて前後に振る”行為についてです。主にJ−P