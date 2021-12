『グレイズ・アナトミー』サラ・ラミレスが復帰に前向き、「カリーのカムバックを見たい」

米ABCの大ヒット医療ドラマ『グレイズ・アナトミー』で、シーズン2〜12までカリー・トーレスを演じたサラ・ラミレスが、シリーズへの復帰に前向きだ。(※本記事はシーズン17のネタばれを含むのでご注意ください)

シーズン17では、主人公メレディス・グレイ(エレン・ポンピオ)が新型コロナウイルスに感染して昏睡状態に陥る展開が描かれた。そして、生死をさまよっている間にメレディスは、亡くなった最愛の人や過去に関わった人々と夢の中で再会。元夫デレク・シェパード(パトリック・デンプシー)や友人のジョージ・オマリー(T・R・ナイト)、メレディスの異母姉妹レクシー・グレイ(カイラー・リー)といった懐かしのキャラクターが登場した。

そしてシーズン18にも、アディソン・モンゴメリー役のケイト・ウォルシュやミーガン・ハント役のアビゲイル・スペンサー、ニック・マーシュ医師役のスコット・スピードマンらがカムバックしており、相次ぐ過去キャストの復活を目にして、サラも番組が恋しくなったのだろうか。米Glamourとのインタビューで、カムバックを望む気持ちを明かしている。

「復帰が理にかなっていると条件が揃えば、絶対に戻りたい。『グレイズ・アナトミー』のファミリーが大好きなの。トランスジェンダーとノンバイナリーのキャラクターを紹介した番組を誇りに思っているし、彼らが生み出したユニバースは美しいから。その一部になれたことに感謝している。カリー・トーレスはニューヨークにいるんじゃないかな。それ以外は彼女に何が起きているのかはわからないけど、ファンと同じく私も興味がある。ここで、彼女がどうしているのか目にできたらワクワクするでしょうね。だから、復帰にオープンな気持ちなの。カリーのカムバックを見たい」

サラいえば、12月29日(水)よりU-NEXTにて配信開始となる、大ヒットドラマ『SEX AND THE CITY』の続編『AND JUST LIKE THAT... / セックス・アンド・ザ・シティ新章』に、ポッドキャスト番組の司会を務めるチェ・ディアス役で出演している。

果たして他のキャストのように、サラも『グレイズ・アナトミー』へ復帰となるか、今後の進展に注目しておきたい。

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『グレイズ・アナトミー』© ABC Studios