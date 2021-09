自分よりも何倍も小さなネコ2匹に大好きなベッドを占領されたゴールデン・レトリバーがベッドを取り戻そうと優しくチャレンジする様子が捉えられ、「あまりにも可愛い!」と話題になっている。『The Mirror』『Daily Star』などが伝えた。

スペイン南部コスタ・デル・ソルにいるオスのゴールデン・レトリバー“ベイリー(Bailey、3)”は、外遊びが大好きな甘えんぼうだ。

ある日のこと、ベイリーが散歩から戻ると自分のベッドで2匹の小さな子ネコがくつろいでいることに気付いた。

ベッドは大きくてフワフワのクッション型で、ベイリーの大のお気に入りだ。ベイリーはなんとかベッドを取り戻そうとするが、優しい性格ゆえ大胆な行動はとらずにジワジワと攻めていく。

この時の様子はベイリーの飼い主が動画に収めており、YouTubeチャンネル「面白犬ベイリー(Funny Dog Bailey)」に投稿されると、再生回数が50万回を超えた。

動画では大きなベッドでまったりする2匹のネコが映し出され、そこにベイリーが登場。2匹は最初、警戒モードで体を硬直させているが、その場を動く様子はない。

ベイリーはそんな2匹を見て「これは僕のベッドだよ」と主張するかのように何度か吠え、空いているスペースに身体をこすりつける。子ネコを追いやりたいベイリーだが強引にアタックするわけでもなく、子ネコがベッドの端に転がっても無理やり押し出したりはしない。

その後しばらく休憩をとり、ベイリーはベッドの端を口でくわえて子ネコを振り払う作戦に出た。しかし子ネコはベッドの上でコロコロ転がるだけで、これも失敗に終わった。

そして子ネコたちがベッドの上でじゃれ始め、そこにベイリーが加わった。すると子ネコのうちの1匹がベッドから飛び出し、ベイリーはベッドの上でお腹を見せてリラックスする。「僕、ちょっと疲れちゃったな」とでも言いたそうな表情で動画は終わっている。

なおこの動画には、「ネコってのは頑固だよね。動きたくない時は絶対に動かない」「ネコを傷つけないように優しく接しているベイリーが素敵」「ベイリーはエンジェルね!」「あんな状態でもずっと尻尾を振ってるよ」「ベイリーは飼い主に助けを求めて吠えているのだろうね」「あんなに大きさが違うのに、ネコのほうが強そうに見える」「ネコもベイリーが怖くないってわかっているのね」「ベイリーはなんてゴージャスなの」「可愛すぎる!」「本当はベイリーが子ネコと遊びたかっただけなのかもしれないわね」といったコメントがあがった。

ちなみにキュートさ全開の犬と言えば先月末、カナダのニュース番組の天気予報コーナーに現れた犬だろう。飼い主の天気予報士が真面目に天気の解説を続ける中、この犬は終始おやつを催促していた。画像は『The Mirror 2021年9月9日付「Defiant kittens refuse to budge off golden retriever’s bed despite his desperate attempts」(Image: Funny Dog Bailey/Youtube)』のスクリーンショット

(TechinsightJapan編集部 A.C.)