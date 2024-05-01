これまで表向きには質素な暮らしぶりだったドジャース大谷翔平（29）が、高額な物件を購入して話題になった。【大谷を知る】大谷はアスリートだった両親の元、「ずいぶんしっかりした顔つき」で産まれてきたすでに米経済紙「ウォールストリート・ジャーナル」など、複数の米メディアが報じているハワイ島の高級リゾート地に別荘を購入した件だ。記事によれば、売買価格は約25億円で、オフに滞在する際のブルペンやトレーニン