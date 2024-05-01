『パンサー向井の#ふらっと』で結婚したことを報告した藤森慎吾（右上）（C）TBSラジオオリコン

結婚発表の藤森慎吾、婚姻届けの保証人は小栗旬 プロポーズの言葉も明かす

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • オリラジ・藤森慎吾が1日のラジオで、一般女性と結婚したことを報告した
  • 婚姻届けの保証人について、「小栗旬に書いてもらった。家も近所」と言及
  • また、プロポーズの言葉は「結婚してください」だったと明かした
記事を読む

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. オリラジ藤森慎吾が結婚を発表
  2. 2. まず謝罪しろよ Adoの姿勢に批判
  3. 3. 酷い…捨てられるも追う犬 米国
  4. 4. 「令和の虎」収録中に火災発生
  5. 5. 那須遺体 20歳の元俳優を逮捕
  6. 6. 満タン後 継ぎ足し給油は絶対NG?
  7. 7. 釈由美子の自撮り「加工エグい」
  8. 8. 大谷が7億ドル取り戻した 反響
  9. 9. 幹部自衛官からAV女優 転身の訳
  10. 10. 深田えいみ 集合写真に批判殺到
  1. 11. バイク当て逃げ 被害者が鍵抜く
  2. 12. さとみの手への指摘 炎上騒動に
  3. 13. タバコの臭い 市職員が職務拒否
  4. 14. 辻希美 反抗期の子に言及も賛否
  5. 15. 石川佳純さん 別人級SHOTが話題
  6. 16. 愛子さまの「庶民派スマホ」称賛
  7. 17. 住友化学「極めて大幅な赤字」
  8. 18. 元なでしこ 仰天の引退理由告白
  9. 19. 父にたたかれた 小学生の娘通報
  10. 20. 「充電」番組 出川走ると渋滞か
  1. 1. 那須遺体 20歳の元俳優を逮捕
  2. 2. バイク当て逃げ 被害者が鍵抜く
  3. 3. タバコの臭い 市職員が職務拒否
  4. 4. 父にたたかれた 小学生の娘通報
  5. 5. 「六価クロム槽」に落ちた猫か　工場か…
  6. 6. 公務員の2億円転売 手腕に驚きも
  7. 7. 元交際相手へ「地獄を贈ります」
  8. 8. コンビニ富士に黒幕 異例工事
  9. 9. 栃木焼死体「実行役」の男逮捕へ
  10. 10. 路上で大宴会 渋谷が「大荒れ」
  1. 11. 殺しは日常か「10人が謎の死」
  2. 12. 愛子さま「極秘」だった就職活動
  3. 13. 男子選手に性加害 男を追放へ
  4. 14. 妻への電話最後に…遭難し死亡
  5. 15. 女性刺され重傷 息子が死亡か
  6. 16. 六価クロム槽に転落の猫か 発見
  7. 17. 東急プラザが「祝営巣」ジャック
  8. 18. 有害物質に落下の猫か 死骸発見
  9. 19. 全員ヤキにと因縁 16歳少年逮捕
  10. 20. 乙武氏の再出馬は 鍵を握る存在
  1. 1. 持ち家は損? プロが語る残酷事実
  2. 2. 出前館 大量CMもユーザー激減か
  3. 3. 新婚生活一変 温厚夫が突如怒り
  4. 4. 小池知事 乙武氏の落選に初言及
  5. 5. 施設にいるんじゃ…? 森氏の近況
  6. 6. 大塚耕平氏が国民民主離党
  7. 7. 佳子さまに「前代未聞」の未来か
  8. 8. 障害者かと 専修大監督が暴言か
  9. 9. 「粒立ちのよさ」際立つ炊飯器
  10. 10. 自民・木原誠二氏「政権交代が起こって…
  1. 11. 突然消滅? 駅から消えて困るもの
  2. 12. 在留届、出国前の届け出可能に＝１日か…
  3. 13. 「夫婦卒業」謎フレーズに呆れ声
  4. 14. 在外ネット投票、実現遠く＝河野氏意欲…
  5. 15. 首相、政権立て直しに全力＝補選全敗、…
  6. 16. 自民敗北「厳しい評価の表れ」＝公明の…
  7. 17. 月5日で60万円…地方議員の報酬
  8. 18. 公明、静岡知事選は自主投票＝意見集約…
  9. 19. 菅首相が創価学会と米国大統領選「両睨…
  10. 20. 相次ぐベテラン議員の敗北　過去の実績…
  1. 1. 酷い…捨てられるも追う犬 米国
  2. 2. 「日本の脇おにぎり」香港で波紋
  3. 3. IVE新曲MVに非難「文化の盗用」
  4. 4. 火事起こした「放火猫」人気者に
  5. 5. 北で異例の「自首キャンペーン」
  6. 6. Amazon創設者の137億円豪邸 全貌
  7. 7. 撤去進む「天国の階段」侵入続出
  8. 8. 米で火災 兄が3歳弟に被さり発見
  9. 9. プーチン氏 米大統領選に警戒感?
  10. 10. 缶入りのワイン 悪臭がする理由
  1. 11. 米宝くじで2000億円の大当たり
  2. 12. 昼なのに周囲が真っ暗…原因は?
  3. 13. 火星で「無数のクモ」が発見
  4. 14. 米、大麻の規制緩和へ＝「解熱剤並み」…
  5. 15. マクロン氏にDBグッズ手渡しへ?
  6. 16. 「クソジジイ」会見 業界再考は
  7. 17. 韓国野党議員ら17人 竹島に上陸
  8. 18. 中国SUV事故 ドア開かず3人死亡
  9. 19. 60歳? 美魔女弁護士に驚愕
  10. 20. 97歳 ウ激戦地から徒歩で避難
  1. 1. 住友化学「極めて大幅な赤字」
  2. 2. スクエニHD 約221億円の損失計上
  3. 3. 累積赤字786億円も 出前館の未来
  4. 4. 二郎系が増え続ける合理的な理由
  5. 5. 仕事できない「頭悪い人」の思考
  6. 6. 食品値上げ 5月は「417品目」
  7. 7. 4連休 再び「覆面介入」の可能性
  8. 8. 「貯められぬ家」に必ずあるもの
  9. 9. 「我流営業」新入社員の最悪末路
  10. 10. 「覆面介入」の場合 5兆円規模か
  1. 11. 政府「オワハラNG」人事頭抱える
  2. 12. 100円ショップじゃなくなる 悲鳴
  3. 13. マイホームで絶対に譲れないもの
  4. 14. 4月1日に退職 理想とギャップ?
  5. 15. 新社長に22歳バイト なぜ抜てき?
  6. 16. 嫌な新人の初任給30万 主任絶句
  7. 17. 【安い】コロッケ1個「80円」…“まち…
  8. 18. 漫画村 損賠払わないとどうなる?
  9. 19. 「ゆるブラック企業」特徴は
  10. 20. 学校教育の「文学離れ」教師懸念
  1. 1. Apple3種の神器に便利な充電器
  2. 2. Amazonでヘインズが最大58%オフ
  3. 3. iPhone16の画面サイズが判明か
  4. 4. Amazonでザバスが最大32%OFF
  5. 5. 日本で働きたくない外国人の理由
  6. 6. 今売れてるドラレコTOP10 1位は
  7. 7. 経営層と従業員の自発的・継続的なコミ…
  8. 8. "うまい棒"買い占め作戦が話題に
  9. 9. NTTドコモ、新料金プラン「eximo」に申…
  10. 10. マイカー 買い替えた理由1位は?
  1. 11. ペンを持つように握って使えるペン型ワ…
  2. 12. バッテリーメーカー・CATLが1回の充電…
  3. 13. スター・ウォーズ新作「The Force Awak…
  4. 14. 「免許不要」であなたもパイロット？今…
  5. 15. “脱部品屋”へ、センサーメーカーに変…
  6. 16. パナソニック、エアコン3台同時購入で7…
  7. 17. Beatsの新作は頼りになる。スタイル・…
  8. 18. Beats、 ワイヤレスヘッドホン「Beats …
  9. 19. 【ライブドアショッピング】4/30の注目…
  10. 20. 多数のAppleユーザーがApple IDから強…
  1. 1. 大谷が7億ドル取り戻した 反響
  2. 2. 大谷 自己最多タイの月間記録
  3. 3. 大谷 女子バスケチーム買収へ?
  4. 4. 吉田正尚 監督ブチギレで呆然か
  5. 5. 無償の愛くれた 元巨人の日本愛
  6. 6. サッカー日本代表 カギはOA枠か
  7. 7. 元近鉄・佐野氏が右腕切断を決断
  8. 8. イラク撃破 大一番で下した決断
  9. 9. トラウト激走「かっこよすぎる」
  10. 10. 大城への中傷 巨人内から憂う声
  1. 11. 巨人の助っ人は「失敗だらけ」
  2. 12. 力士が「しょうたいむ」に改名
  3. 13. 投入4分でゴール 田中碧に絶賛
  4. 14. ボールボーイ わずか10分で退場
  5. 15. 大谷の7800万円はカジノに転送か
  6. 16. 大谷のスポンサー一覧に驚きの声
  7. 17. 阪神 今季10度目の逆転で3連勝
  8. 18. 大谷 打席に入る前から神対応
  9. 19. 大谷の自作俳句に「ほっこり」
  10. 20. 11試合無失点の20歳 昇格に期待
  1. 1. オリラジ藤森慎吾が結婚を発表
  2. 2. まず謝罪しろよ Adoの姿勢に批判
  3. 3. 「令和の虎」収録中に火災発生
  4. 4. 釈由美子の自撮り「加工エグい」
  5. 5. 深田えいみ 集合写真に批判殺到
  6. 6. さとみの手への指摘 炎上騒動に
  7. 7. 石川佳純さん 別人級SHOTが話題
  8. 8. 辻希美 反抗期の子に言及も賛否
  9. 9. 愛子さまの「庶民派スマホ」称賛
  10. 10. 元なでしこ 仰天の引退理由告白
  1. 11. 美貴 悩み相談に「気持ち悪い」
  2. 12. 「充電」番組 出川走ると渋滞か
  3. 13. 桂さん死去 不適切投稿を謝罪
  4. 14. 「加工しすぎ」ルミ子に指摘殺到
  5. 15. LDH退社 メンディーの思い悩む姿
  6. 16. 難病の俳優 新たに2つの疾患疑い
  7. 17. 脳異常で療養の芸人 耳疑う診断
  8. 18. 藤森 婚姻届けの保証人は小栗旬
  9. 19. 大物俳優と繋がり 大谷を利用か
  10. 20. ウエスト河本に妻「死んでくれ」
  1. 1. 不倫相手が妊娠 夫に恐怖の一言
  2. 2. 20kg減量に成功 確実ダイエット
  3. 3. 電気代が必ず高くなる家の共通点
  4. 4. お節介 車内で脱毛勧められ唖然
  5. 5. 不倫男性が衝撃を受けた妻のLINE
  6. 6. ドリンクバーは悪 うんざり発言
  7. 7. ロイホ 贅沢メロンデザート登場
  8. 8. MBTI別 ラブラブな相性抜群TOP3
  9. 9. 初デートでサイゼ行く男性の正体
  10. 10. ユニクロの「名品」使ったコーデ
  1. 11. 紗栄子リピ買い「愛用アイテム」
  2. 12. GW明け ママ友から「お土産は?」
  3. 13. 秘密の整形 職場に広まった原因
  4. 14. 義両親に夫のモラハラ報告で逆転
  5. 15. 色気爆発 37歳俳優に注目の理由
  6. 16. 52歳が運動なしで14kg減 食事法
  7. 17. 義母に誤解与える発言 夫に怒り
  8. 18. 値上げ広がる中、ドンキが“マジの値下…
  9. 19. 今っぽ感底上げ 暗髪ヘアカラー
  10. 20. 電車で妊婦に「どいてよ」絶句
x