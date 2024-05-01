歌手の“あのちゃん”ことあのが「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。深夜に怒りの投稿をした。かなり攻撃的な投稿があったもようで、あのちゃんはこれに対し「黙れ」とひと言。問題の投稿は削除されたが、フォロワーは騒然とし「二文字でバズってる！」「何言っても通じない人間は相手にしない方がいいよ」などといった投稿が寄せられた。誹謗中傷を書き込む“常連”がいるようで、あのちゃんは「こいつの周りに雑魚が多いだけ」