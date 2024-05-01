兵庫県川西市は３０日、東京都での研修のために用意された部屋の臭いなどを理由に職務を拒否したとして、当時都市政策部に所属していた２０歳代の女性職員を戒告の懲戒処分にした。市は、地方公務員法の職務命令違反に該当するとしている。発表によると、職員は３月３１日、市が用意した都内のマンション一室でタバコの臭いや換気扇のほこりが残っていると主張。市は新たにホテルなどを準備したが、研修初日の４月１日、「生活