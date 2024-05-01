女優の広瀬アリス（29）と関ジャニ∞改め『SUPER EIGHT』の大倉忠義（38）が破局していたことを４月24日『女性セブン』が報じた。二人は’21年放送のフジテレビ系ドラマ『知ってるワイフ』で夫婦役を演じたことがきっかけで交際に発展し、’22年に交際が発覚していた。旧ジャニーズ事務所所属タレントでは、今年に入ってここまで『KinKi Kids』の堂本剛（45）、『NEWS』の小山慶一郎（39）と加藤シゲアキ（36）らが続々と結婚を発