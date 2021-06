アメリカ国立衛生研究所(NIH)が2021年6月15日に、「2019年12月の時点で新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)がアメリカの国内に存在していた」とする研究結果を発表しました。研究者は、公衆衛生当局が初期の感染を見抜けなかったことから、「複数の血液検査方法を使用することの重要性が示された」としています。

Antibodies to SARS-CoV-2 in All of Us Research Program Participants, January 2-March 18, 2020 | Clinical Infectious Diseases | Oxford Academic

https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciab519/6294073

NIH study offers new evidence of early SARS-CoV-2 infections in U.S. | National Institutes of Health (NIH)

https://www.nih.gov/news-events/news-releases/nih-study-offers-new-evidence-early-sars-cov-2-infections-us

NIHは、2015年に開始された研究プログラムであるAll of Us Research Programで収集された血液サンプルを分析し、初期のCOVID-19感染事例を特定する研究を行いました。サンプルには、2020年1月〜3月18日の間に全米50州のプログラム参加者から提供された2万4000以上の血液サンプルが用いられました。また、血液サンプル中のウイルスの検出には、アメリカの製薬会社であるAbbottとドイツのEuroimmunが開発した2種類の抗体検査キットが使われました。

2020年初頭に収集された血液サンプルを分析した結果、9つのサンプルからSARS-CoV-2に対する抗体が検出されました。これらのサンプルの提供者はいずれも、アメリカにSARS-CoV-2が持ち込まれたきかっけとされる、シアトルやニューヨークといった大都市以外の地域に住んでいる人だったとのこと。また、ほとんどのサンプルは、その州で最初にCOVID-19の患者が報告される前に採取されたものだったということも分かっています。

今回の研究で用いられた検査キットは、いずれもSARS-CoV-2に対する抗体を検査するものです。抗体は感染から2週間経過しないと現れないことや、2020年1月7日から8日にかけて回収されたサンプルの中に抗体が見つかったことから、当該サンプルが収集されたイリノイ州やマサチューセッツ州では、2019年12月下旬にはすでにSARS-CoV-2が広がっていたことが示唆されています。

ただし、今回の研究にはサンプル数が少ないという課題があるほか、「提供者が地元でSARS-CoV-2に感染したのか旅行中に感染したのかが不明」だということも指摘されています。

All of Us Research Programの最高経営責任者であるジョシュ・デニー氏は、「今回の研究により、COVID-19のような新興感染症の動態を理解する上での、縦断的な研究の価値が浮き彫りになりました」とコメントしました。

また、論文の筆頭著者であるジョンズ・ホプキンズ・ブルームバーグ公衆衛生大学院のケリー・アルトホフ氏は、「アメリカにおける初期の検査体制に限界があったことから、公衆衛生当局がSARS-CoV-2の広がりを見抜けなかったということが分かりました。これは、アメリカ疾病予防管理センター(CDC)が推奨しているように、複数の血液検査プラットフォームを使うことの重要性を示すものです」と述べました。All of Us Research Programは今後、さらなる分析により得られた詳細な情報を発表する予定であるほか、サンプルの提供者には個別に結果を説明する機会を設けるとしています。