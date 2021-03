イケメンに必要な「清潔感」のキーとなるのは、健康的な印象を与えるすべすべとした肌。めんどうだし金欠だし、メイクしないし……。男子はスキンケアが不要だなんて過去の話!これまでNOケアだった人にもよくわかる、基本をつめこんだHOW TOと一押しコスメをご紹介。

MORNING

朝のルーティン

顔を洗ったら、一日乾燥や日ざしに耐えうる肌をつくるためスキンケアが欠かせない。時間に追われがちな朝だけど、ひげを剃るなら肌へのやさしさを第一優先に!

教えてくれたのは



ヘアサロンnatura

スタイリスト

今井あつしさん

東京・南青山のヘアサロンnaturaでヘアスタイリストをつとめる。美容専門学校での学びと、日々の接客で得た知識やリアルな声をもとに、メンズ・スキンケアの必要性と効率的なやり方をアドバイス。

Step 1

洗顔

寝ている間も汗をかくし毛穴に汚れがたまるので、朝も洗顔がマスト。皮脂の汚れはお湯で落とせるため洗顔料は使わずお湯だけで洗ってOK。ただし、お湯の温度と洗った顔をふくタオルには、2つ守るべきポイントが!



ぬるま湯で皮脂汚れを落とす

湯温が高いと毛穴が開きやすくなり、洗顔料を使わなくても汚れを落とすことができる。高温すぎると余計な皮脂まで洗い流して肌がつっぱる原因になるので、ぬるま湯が正解。



清潔なタオルで包むようにふく

何日も同じタオルを使いまわさず、毎日キレイなものにとりかえて。シワやシミのもとになるので、摩擦を与えるのは絶対ダメ! こすらずやさしくおさえるように。

Step 2

シェービング

肌荒れを引き起こしやすい習慣No.1=シェービング。肌表面についたカミソリによる傷から菌が入り、炎症を起こしてしまうことも多い。肌への負担が少ないシェーバーとその使い方って?

-IDEA 1-

蒸しタオルで肌をやわらかくしてから



このひと手間で肌への負担が軽減

蒸しタオルであたためて肌のごわつきを抑えたら、かたいひげを剃っても摩擦が少なくすむ。カミソリの肌すべりをよくするため、シェービングジェルやクリームも欠かせない。

-IDEA 2-

広い面を剃るなら電動シェーバーがラク!



「化粧水+スキンケアシェーバー」

全部剃る派なら、ヘッドの大きい電動シェーバーがラクだし安全。広範囲のひげをカバーできる分、肌の上をすべらせる時間が短く刺激も少なめ。とはいえ前後の保湿はマスト。

-IDEA 3-

こまかい部分はT字カミソリで



「透明ジェル+T字カミソリ」

部分的に剃るなら、T字カミソリが好都合。刃の枚数が多いほど肌の負担を抑えられるので、おすすめは5枚刃のもの。肌あたりが悪くなる7〜10日のペースで刃をかえると◎。

電動シェーバー



Panasonic

いつもの化粧水をつけてからシェービングを行うだけで、保湿成分が角質層まで浸透。

スキンケアシェーバー ラムダッシュ オープン価格/パナソニック

T字カミソリ



Gillette

ひりつく原因の刃の圧力を軽減し、肌へのやさしさを実現。カミソリ負けしやすい人も安心。5枚刃。

ジレット スキンガード オープン価格/ジレット



BULLDOG

潤滑油つきの首振り式5枚刃ヘッドが、なめらかな深剃りを実現。

ブルドッグ センシティブ バンブーホルダー 1,500円+税(編集部調べ)/シック・ジャパン

シェービングジェル



Schick

肌やひげの状態を確認しながら剃れる透明ジェル。

シック ハイドロ プレミアム シェービング ジェル 敏感肌用 200g オープン価格/シック・ジャパン



BULLDOG

天然由来成分を配合した敏感肌にもやさしい処方。

ブルドッグ センシティブ シェーブジェル 175mL 750円+税(編集部調べ)/シック・ジャパン

シェービングフォーム



GATSBY

クリーミーな泡がひげにしっかりと密着。刃すべりがよく、逆剃りも楽々。

ギャツビー シェービングフォーム 190g 400円+税/マンダム

Step 3

ローション&乳液

シェービングを終えたら、化粧水と乳液で保湿ケアを。ひげを剃った直後肌にヒリつきを感じる人は、「メントール不使用」の低刺激なものを選ぼう!お出かけ前に使ってもベタベタしにくいアイテムを紹介。

1. ローション(化粧水)







手でもコットンでもやさしく

コットンが乾いていると摩擦になり、シワやシミの原因になるので、少し多いと感じるくらいの量を含ませて。肌がひんやりしたら、水分が行き届いた合図。手を使うなら、手のひら全体でギュッと押し込んで。



uno

保湿力抜群なのに、とろみのないさらりとした質感でノンストレス。メントール不使用。

ウーノ スキンセラムウォーター 200mL オープン価格/資生堂



THREE For Men

天然由来成分を97%配合。ひげ剃りあとの乾いた肌にもすっとなじむ。

スリー フォー・メン ジェントリング ローション 100mL 5,000円+税/THREE

2. 乳液orジェル



化粧水+αで、脱「ごわつき肌」!

化粧水のうるおいを閉じ込め、やわらかな肌に整える乳液は保湿に欠かせないアイテム。油分が含まれているので、オイリー肌の人やベタつきが苦手な人は、さらっとした質感を選ぶかジェルで代用して。



KIEHLS

過剰な皮脂を吸着する成分を配合。一日中さらさら肌をキープ。

キールズ O-E オイルコントロール ジェル 75mL 3,300円+税/KIEHLS SINCE 1851



CLINIQUE FOR MEN

ライトな使用感。肌への浸透も速く、乳液に苦手意識を持つ人でも手を伸ばしやすい。

モイスチャライジング ローション 100mL 5,000円+税/クリニーク

忙しい朝はオールインワンタイプが頼りになる!



THE FUTURE

水分と油分のバランスを整え、乾燥に負けない肌へ。アルコール不使用で敏感肌にも◎。

フェイスローション (医薬部外品) 150mL 2,500円+税/ザ・フューチャー



ORBIS Mr.

ベタつきと乾燥、2つの悩みに働きかける優秀なジェルタイプ化粧水。ハリを与えてすべすべに。

ミスター スキンジェルローション 150mL 1,600円+税/オルビス

Step 4

日焼け止め/BBクリーム

将来シミができてしまうのを今から予防するなら、スキンケアの一環として日焼け止めを塗る習慣づけを。ニキビあとやひげ剃りあとが気になる人は、色つきのBBクリームもおすすめ! 正しい塗り方をレクチャーします。

メイクしない派は

UVジェル/ローション



たっぷりつけないとSPFの効果がないよ

100円玉大を目安に。薄づきだと日中の汗やこすれで落ちてしまうので、しっかり塗っておく必要が。2、3回重ね塗りをして肌になじませて。



5カ所においてから広げると失敗しない

額・両ほお・鼻・あごの5点にのせ、パーツごとに広げるとまんべんなく塗れる。さらに同じ手順をもう一度。薄く重ねて塗り残しをセーブ。



焼けやすい部分は重ねづけをして

Tゾーンとほおは、ほかより高い位置にあるため焼けやすく、日焼け対策を入念に行いたい。全体に塗ったあと、もう一回重ねておけば完璧。



LISSAGE MEN

汗や水のほか、タオルなどのこすれにも強いUVジェル。

リサージ メン UVプロテクターパーフェクト SPF50+・PA++++ 50g 2,700円+税/カネボウ化粧品



PROUDMEN.

アロエベラ葉エキスを配合。日ざしにより乾燥してしまった肌をうるおす効果も。

UVプロテクトジェル SPF50+・PA++++ 60g 1,800円+税/プラウドメン



GATSBY

ウォーターベースで白浮きしない。保湿成分も配合。

ギャツビー パーフェクトUVローション SPF50+・PA++++ 30mL 650円+税/マンダム

肌の色・凹凸を補正するなら

BBクリーム

【目尻】



【小鼻】



【口角】



塗り残しが多い3カ所に注意!

1円玉程度の大きさを手にとったら、塗り方は日焼け止めと同じく「5点置き」が効率的。一部分を厚塗りすると不自然な印象になってしまうので、均一に薄く重ねるのがコツ。目尻・小鼻・口角も、軽く押さえるようになじませて。



uno

クマやひげの青みを補正。自然な発色で「塗っている感」ナシ。

ウーノ フェイスカラークリエイター (ナチュラル) SPF30・PA+++ 30g オープン価格/資生堂



THE FUTURE

肌の凹凸をなめらかに整えながら、気になる毛穴や黒ずみをカバー。日焼け止め成分(酸化チタン)も配合。

BBクリーム 30g 2,000円+税/ザ・フューチャー

FIVEISM × THREE

余分な皮脂を抑え、テカらない肌へ。クマもカバー。

FFコントロール UV ツール 02 SPF50+・PA++++ 30g 4,000円+税/FIVEISM × THREE