このほどアメリカで、子育て中の女性がショート動画共有アプリ「TikTok」に投稿した動画が注目を集めた。この女性は母乳で育児中というが、彼女は母乳が乳房からだけでなく脇の下からも出ると主張した。非常に珍しい症状だが、意外にも同じ経験をした女性からの声が複数届いたという。『The Sun』『Metro』などが伝えた。

米ミネソタ州在住のアカウント名「ollieoooop」というTikTokユーザーの女性が1月5日にある動画を投稿したところ、今月中旬にメディアに取り上げられて多くの関心を集めた。

女性は3人の子供がいて現在は母乳育児中とのことだが、なんと彼女は母乳が「乳房以外にも脇の下から出てくる」と主張したのだ。動画の中で彼女は次のように話している。

「私はこれから自分をさらけ出した話をしようと思います。どうか私を非難しないでください。基本的に女性は乳房の組織が脇の下まで伸びているのですが、それが肥大化して膨らむことがあります。ところがこのような事例を具体的に目にすることができるのは私の身体くらいではないかと思っています。」

「私は脇の下から母乳を出すことができるんです。私の言ったことが嫌に感じなければ、これからそれを証明してみせます。もし他に、私と同じように乳房以外の場所から母乳が出る人がいるなら教えてください。」

その後、女性が脇の部分を指で絞り始めると母乳のような液体が飛び出した。彼女の動画は20万回近くも視聴され、次のようなコメントが寄せられた。

「私もよ! 私なんか両方の脇から出たわ。」

「あなただけじゃないわよ。私も息子が生まれた時に同じ状態で、病院に心配で電話しちゃった。」

「よかったわね。あなただけじゃないことは確かよ。とっても心配だったでしょうに。でもかなり珍しい症状だわ。」

中には「化膿して膿が出ただけでは?」といった声もあったが、この女性以外に多くの人が同じ経験をしていることがうかがえた。

ちなみに米ジョンズ・ホプキンズ大学医学部のウェブサイトにも、女性が動画で話していたように乳房から脇の下まで尾のように伸びる「スペンスの尾(tail of Spence)」と呼ばれる乳房の組織があると伝えている。画像は『ollieoooop 2021年1月5日付TikTok「Pls don’t let me have made this for nothing #breastfeedingmom #weird #talent ??」』のスクリーンショット

(TechinsightJapan編集部 MasumiMaher)