近年はSNSなどでライフハックが紹介されているが、海外では、とある男性が勃起クリームを唇に塗り、唇を厚くする動画をSNSに投稿して話題になっている。

アメリカに住む若い男性が、唇に厚みを持たせふっくらとさせるために、唇に勃起クリームを塗ったと海外ニュースサイト『Daily Mail Online』と『Storypick』が1月27日までに報じた。

報道によると、男性はフランス製の勃起クリームを唇に塗る動画を撮影して、動画を自身のTikTokに投稿したという。『Storypick』は動画の一部を公開しているが、男性はまず「勃起クリームを唇に塗ってみる」と紹介した後、パール1個分ほどの勃起クリームを人差し指に取り、上下の唇にまんべんなく塗った。塗ってから5分後、男性の唇は1.5倍ほどの大きさになった。その後、男性は「もう唇は大きくなっているけど、あと5分待って、ピザを食べるよ」と話している。だがその3分後、男性は「あと5分待つと言ったけれど、唇が焼けるように痛い」と話し、クリームをタオルでふき取った。男性の唇は塗る前の2倍ほどの大きさになり、少し赤みを帯びている。男性は満足そうな表情を浮かべ、動画は終了している。

『Daily Mail Online』によると、男性は2020年に公開された映画「A Nice Girl Like You(ア・ナイス・ガール・ライク・ユー)」に影響されたという。同映画はセックスが味気ないと言われ恋人に振られた主人公の若い女性が、新たな性の快楽に目覚めていくというコメディ映画だ。映画の中で主人公の女性がリップグロスと間違えて勃起クリームを唇に塗り、唇が腫れるシーンがある。

​>>コロナ感染の男性、味覚障がいを実演で伝える 生の玉ねぎやワサビをたっぷり食べる様子をTikTokに投稿<<​​​

男性の動画は拡散され、2月5日までに350万回以上再生されている。

このニュースが世界に広がると、ネット上では「なんてばかげた行為なんだ。勃起クリームを違う用途で使うなんて危険」「動画を見たけど、唇はふっくらというより腫れていた。元に戻るのか心配」「動画では唇が厚くなっていて私は魅力が増したと思った。きれいになるためになんでもやってみたい気持ちは分かる」などの声が挙がっていた。

海外ニュースサイト『INSIDER』によると、勃起クリームにはペパーミントオイルやアルプロスタジルといった血管を拡張させる効果のある液体が含まれており、勃起クリームを塗ることで陰茎への血流が刺激され、性器の拡張が1〜2時間ほど持続する仕組みになっているそうだ。しかし同記事のインタビューに答えた専門家によると、唇は性器に比べ皮膚が薄くて繊細なため、唇にとって勃起クリームは刺激が強く、絶対に避けるべきだと話している。

また、海外ニュースサイト『InsideHook』は、勃起クリームを万が一唇に塗ってしまった場合、腫れや剥離、水ぶくれ、アレルギー反応を引き起こす可能性があるという皮膚科医の話を紹介している。皮膚科医は、唇についた勃起クリームを誤ってなめることも考えられると指摘し、誤って摂取してしまうと最悪の場合、血圧に悪影響を与えて心臓に負荷がかかることも考えられると話している。

男性が公開した勃起クリームの使用方法が話題になり、影響される人もいるかもしれない。しかし専門家らは用途以外の方法で使用することに警告を発している。決してまねするべきではないだろう。記事内の引用について

「Man slathers erection cream on his mouth to make his lips look plumper in viral video - as doctors warn his bizarre beauty hack is unsafe and 'utterly ridiculous'」(Daily Mail Online)より

https://www.dailymail.co.uk/femail/article-9188759/TikTok-user-slathers-ERECTION-CREAM-mouth-make-lips-look-plumper.html

「Guy Plumps Up His Lips Using Erection Cream In Latest Trend, But Experts Warn Against It」(Storypick)より

https://www.storypick.com/erection-cream/

「A TikTok user plumped his lips with erection cream. His followers are loving it, but experts say it could leave your skin painfully blistered.」(INSIDER)より

https://www.insider.com/tiktok-user-erection-cream-on-his-lips-experts-say-risky-2021-1

「What Is Erection Cream and Why Shouldn’t You Put it on Your Lips?」(InsideHook)より

https://www.insidehook.com/daily_brief/internet/erection-cream