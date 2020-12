先日、ユタ州の砂漠で『2001年宇宙の旅』に登場するモノリスのような三角柱が発見されましたが、同州土地管理局はこの三角柱が何者かに持ち去られたことを11月29日に発表しました。



https://twitter.com/BLMUtah/status/1332847871993982977



https://twitter.com/i/events/1333050885417562113

三角柱の発見された場所は現在こうなっている模様。

ところが、ユタ州の砂漠で発見された三角柱と似たものが今度はルーマニアで発見され、SNSがなにやら騒がしくなっています。



https://twitter.com/disclosetv/status/1333484643354632198

Mysterious Monolith Found in Romania After Similar One Vanishes from Utah Desert(YouTube)

https://youtu.be/Ce7hnLSv0SQ



こちらがルーマニアで発見された柱です。発見されたのは古代要塞跡近くの丘の上ということです。

SNSにはまたしても様々な声が寄せられています。

・エイリアンが瞬間移動させたんだよ

・ユタのものとは別物だな

・謎めいてなんかいないよ、フェイクだもの

・モダンアートのプロジェクトかなんかでしょ

・口コミ効果を狙った何かの宣伝

・どこかのゲーム会社が裏で糸引いてる気がするけど

・ルーマニア人の泥棒集団がユタから盗んできたとか

・一体何が起きているんだろう?

・ピラミッドもそうだけど、エイリアン関係の建築物は全て三角が関係してる

・今度は中国あたりで発見されるんじゃない

・ユタのものと同じではないよね

・全然別物じゃんか

・クロップ・サークル(日本語でいうミステリー・サークル)と関係あるんじゃないの

ユタから姿を消したものといい、ルーマニアで発見されたものといい、真相はいまだ闇の中となっています。そのうち、Netflixの『未解決ミステリー』で取り上げられるかもしれませんね。

※画像:Twitterより引用

https://twitter.com/disclosetv/status/1333484643354632198

(執筆者: 6PAC)

―― 面白い未来、探求メディア 『ガジェット通信(GetNews)』