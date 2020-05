長いロックダウン生活に飽きた母親が我が子にまゆ毛を描いてTikTokに投稿したところ、再生回数が100万回以上を超え話題となっている。『Mirror Online』『The Irish Sun』などが伝えた。米オレゴン州に住むモーガン・ローズさん(Morgan Rose)は、生後2か月の娘レイトン・メイちゃん(Leighton Mae)の母親だ。長く続くロックダウン中の生活に退屈したモーガンさんは、レイトン・メイちゃんに面白いまゆ毛を描いて楽しもうと考えた。「数年前に似たようなものを見たことがあったので、家族で楽しもうとやってみました。まゆ毛を使って表情を作るのは面白いと思ったんです。」そう明かすモーガンさんは、普段使っているアイブロウを用いてレイトン・メイちゃんにまゆ毛を描いたそうだ。実際の投稿を見ると、レイトン・メイちゃんは極太まゆ毛やキリっとしたまゆ毛、怒っているようなまゆ毛などを施されている。レイトン・メイちゃんは自身の変貌ぶりに気が付いてはいないが、無邪気に笑っていて楽しそうだ。動画投稿に至った経緯について、モーガンさんは「外出制限中にTikTokを投稿するのが流行っているから、私たちも動画を撮ろうと決めました」と明かしている。TikTokに投稿された動画は再生回数100万回を超え、大きな反響を呼んでいる。コメントも87000件以上届き、「この動画すごく好き!」「私の子にもやってみなきゃ」といった声の一方で、「なんでこんなことを赤ちゃんにするの?」「赤ちゃんが可哀そう」といった批判も少なくない。コメントについてモーガンさんは「温かい声もたくさんあると分かっているけれど、ネット上では残酷なこともあるの。精神衛生的にもコメントを読まないのが一番良いのよ」と話し、現在はほとんどコメントを読んでいないという。それでも「私たちは美しい娘がいて楽しむことができること、そしてこの動画を見た人達を笑いで明るくできたことに感謝しています。ほかの人を笑顔にするのは大好きだわ」と明るく話すモーガンさん。その後は素顔のレイトン・メイちゃんの動画をいくつか投稿している。生まれたばかりの娘との生活を楽しんでいるようだ。画像は『Mirror Online 2020年5月21日付「Bored mum gives baby daughter makeover - and people can’t stop laughing」(Image: Jam Press)』『The Irish Sun 2020年5月21日付「EYE SAY ‘Harsh’ mum slammed for drawing huge eyebrows on her baby daughter then sharing her ‘mini makeover’ on TikTok」(Credit: Jam Press)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 iruy)