〔地震〕秋田県仙北市で震度4、津波の心配なし(3/11)
気象庁によると、11日13:04頃、秋田県内陸南部を震源とするM4.3の地震があり、秋田県仙北市で震度4の揺れを観測しました。
この地震による津波の心配はありません。
■発生事象
・発生日時 ：3月11日13:04頃
・震源地 ：秋田県内陸南部(北緯39.7度、東経140.8度)
・震源の深さ：約10km
・地震の規模：M4.3(推定)
■震度3以上が観測された市町村(＊印は気象庁以外の震度観測点)
【震度4】
・秋田県 ：仙北市西木町上桧木内＊、仙北市田沢湖生保内上清水＊、仙北市田沢湖田沢＊
【震度3】
・秋田県 ：仙北市田沢湖生保内宮ノ後＊
※ライブドアニュース配信記事・写真の無断転載を禁じます。
この地震による津波の心配はありません。
■発生事象
・発生日時 ：3月11日13:04頃
・震源地 ：秋田県内陸南部(北緯39.7度、東経140.8度)
・震源の深さ：約10km
・地震の規模：M4.3(推定)
■震度3以上が観測された市町村(＊印は気象庁以外の震度観測点)
【震度4】
・秋田県 ：仙北市西木町上桧木内＊、仙北市田沢湖生保内上清水＊、仙北市田沢湖田沢＊
【震度3】
・秋田県 ：仙北市田沢湖生保内宮ノ後＊
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