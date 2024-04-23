台湾東部で22日夕方以降、地震が相次いでいる。震度4以上は100回以上、震度5以上も5回起きている。4月3日にも大きな地震があった台湾だが、なぜこれほど地震が頻発しているのだろうか。日本時間の23日未明に台湾で起きた地震の瞬間をとらえた映像では、画面左に映るホテルが、地面にめり込むように崩れていく。震源地は台湾東部の花蓮県。4月3日のマグニチュード7.2に続き、再び大きな地震が起きた。現地の気象当局によると、日本