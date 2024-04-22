【AFP＝時事】台湾で22日午後5時8分（日本時間同日午後6時8分）、東部花蓮（Hualien）市を震源とする強い地震が発生した。台湾の中央気象署は、マグニチュード（M）5.5と発表した。米地質調査所（USGS）によると、震源の深さは8.9キロ。揺れは、北部台北でも感じられた。花蓮では、今月3日にもマグニチュード（M）7.4の大きな地震が発生している。1999年9月に起きたM7.6の地震以降で最大となり、17人が死亡した。【翻訳編集】A