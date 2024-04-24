２４日午後８時４０分頃、茨城県北部を震源とする地震があり、茨城県北部・南部、栃木県南部、千葉県北西部で震度４を観測した。気象庁によると、この地震による津波の心配はない。震源の深さは約６０キロ、地震の規模を示すマグニチュードは５・０と推定される。各地の主な震度は次の通り。▽震度４水戸市、茨城県日立市、土浦市、ひたちなか市、常陸大宮市、城里町、東海村栃木県市貝町千葉県野田市▽震度３茨城県