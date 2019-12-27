　AbemaTVのアニメ3チャンネルにて「年末一挙祭り」が開催される。

　本企画では、2019年12月28日から2020年1月5日の令和初の年末年始に合わせ、人気作品の一挙配信が毎日実施される。2019年12月28日17時30分からは『邪神ちゃんドロップキック』を配信。本作は、ユキヲによるWebコミックが原作のTVアニメ作品で、2018年7月より放送、アニメ化に際し女子プロレス団体・スターダムとのコラボレーションが行われるなど、大きな話題を呼んだ。2020年春には第2期の放送も決定している。

　2020年1月1日19時からは『銀魂』を一挙配信。『銀魂』は空知英秋の人気漫画を原作とするアニメ作品で、宇宙人の襲来を受けその支配下となってしまった江戸を舞台に、破天荒な主人公・坂田銀時と、志村新八、神楽といった「万事屋」の仲間たちをはじめ、 銀時の昔の仲間である桂小太郎ー、真選組の局長・近藤勲と土方十四郎、沖田総悟、“マダオ”の愛称で親しまれる長谷川泰三など、個性豊かなキャラクターが織りなす日常を描いている。

　そのほかにも『メイドインアビス』や、地上波同時・独占先行の『ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld』、『慎重勇者〜この勇者が俺TUEEEくせに慎重すぎる〜』、『劇場版 機動戦士ガンダム』など31作品が一挙配信される。
 

(C)2017 つくしあきひと・竹書房／メイドインアビス製作委員会
【AbemaTV初登場】『メイドインアビス』
配信日時：2019年12月29日（日）16時〜
配信チャンネル：アニメLIVEチャンネル
配信URL：https://abema.tv/channels/anime-live/slots/A5mhgdZo6gQT43

(C)ユキヲ・COMIC メテオ／邪神ちゃんドロップキック製作委員会
【AbemaTV初登場】『邪神ちゃんドロップキック』
配信日時：2019年12月28日（土）17時30分〜
配信チャンネル：アニメLIVEチャンネル
配信URL：https://abema.tv/channels/anime-live/slots/BzM1BCAx9jcyfm

(C)空知英秋／集英社・テレビ東京・電通・BNP・アニプレックス
【AbemaTV初登場】『銀魂（第4期）』
配信日時：2020年1月1日（水）19時〜
配信チャンネル：Abemaアニメ2チャンネル
配信URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-2/slots/ETqTMNtxEEzzuV

(C)2017 川原 礫／KADOKAWA アスキー・メディアワークス／SAO-A Project
【地上波同時・独占先行】『ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld』
配信日時：2019年12月28日（土）18時〜
配信チャンネル：Abemaアニメ3チャンネル
配信URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-3/slots/CtcKHsnXqMxNYo

(C)土日月・とよた瑣織／KADOKAWA／慎重勇者製作委員会
【地上波先行・独占先行】『慎重勇者〜この勇者が俺TUEEEくせに慎重すぎる〜』
配信日時：2019年12月29日（日）14時〜
配信チャンネル：Abemaアニメチャンネル
配信URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/E86QcK9cAxPGoy

(C)Magica Quartet／Aniplex・Madoka Partners・MBS
『魔法少女まどか☆マギカ』
配信日時：2019年12月30日（月）16時30分〜
配信チャンネル：Abemaアニメチャンネル
配信URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/CtcKK6XFD4HfXm

(C)藤巻忠俊／集英社・黒子のバスケ製作委員会
『黒子のバスケ 第1期』
配信日時：2019年12月31日（火）10時30分〜
配信チャンネル：Abemaアニメチャンネル
配信URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/AUBnYxxKp43c1u

(C)川上泰樹・伏瀬・講談社／転スラ製作委員会
『転生したらスライムだった件』
配信日時：2020年1月1日（水）16時30分〜
配信チャンネル：Abemaアニメチャンネル
配信URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/E86QcJtFYQVhvo

(C)附田祐斗・佐伯俊／集英社・遠月学園動画研究会
『食戟のソーマ』
配信日時：2020年1月2日（木）16時30分〜
配信チャンネル：Abemaアニメチャンネル
配信URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/8cdTEWLj9iUgWj

(C)川原 礫／アスキー・メディアワークス／SAO Project
『ソードアート・オンライン』
配信日時：2020年1月3日（金）16時30分〜
配信チャンネル：Abemaアニメチャンネル
配信URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/E86QZbGRRxsDod

(C)江口夏実・講談社／鬼灯の冷徹製作委員会
『鬼灯の冷徹』
配信日時：2020年1月4日（土）15時〜
配信チャンネル：Abemaアニメ2チャンネル
配信URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-2/slots/CbuiJ2WgEXJiZM

(C)2016 暁なつめ・三嶋くろね／KADOKAWA／このすば製作委員会
『この素晴らしい世界に祝福を！』
配信日時：2020年1月4日（土）20時〜
配信チャンネル：アニメLIVEチャンネル
配信URL：https://abema.tv/channels/anime-live/slots/AUBnZGFpqtF2HV

(C)大森藤ノ・SB クリエイティブ／ダンまち 2 製作委員会
『ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかII』
配信日時：2019年12月28日（土）19時30分〜
配信チャンネル：アニメLIVE2チャンネル
配信URL：https://abema.tv/channels/anime-live2/slots/C6hQ1PkMSNjyYT

(C)2018 コトヤマ・小学館／シカダ駄菓子 2
『だがしかし2』
配信日時：2019年12月29日（日）25時〜
配信チャンネル：アニメLIVEチャンネル
配信URL：https://abema.tv/channels/anime-live/slots/Adx2ughPehZCnb

(C)神埼黒音／双葉社・「魔王様、リトライ！」製作委員会
『魔王様、リトライ！』
配信日時：2019年12月30日（月）16時30分〜
配信チャンネル：アニメLIVE2チャンネル
配信URL：https://abema.tv/channels/anime-live2/slots/FFczVNjdFMgejq

(C)2018 鴨志田一／KADOKAWA アスキー・メディアワークス／青ブタ Project
『青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない』
配信日時：2019年12月31日（火）19時5分〜
配信チャンネル：アニメLIVEチャンネル
配信URL：https://abema.tv/channels/anime-live/slots/Adx2wD5XoTErrT

(C)春場ねぎ・講談社／「五等分の花嫁」製作委員会
『五等分の花嫁』
配信日時：2019年12月31日（火）23時30分〜（※1月1日（水）16時30分〜も放送）
配信チャンネル:アニメLIVE：チャンネル
配信URL：https://abema.tv/channels/anime-live/slots/AUBnVw6vtyhiSs

(C)2019 サンドロビッチ・ヤバ子，MAAM・小学館/シルバーマンジム
『ダンベル何キロ持てる？』
配信日時：2020年1月2日（木）23時30分〜
配信チャンネル：アニメLIVEチャンネル
配信URL：https://abema.tv/channels/anime-live/slots/BzM18kzr6dBRTD

(C)鎌池和馬／冬川基／アスキー・メディアワークス／PROJECT-RAILGUN S
『とある科学の超電磁砲 S』
配信日時：2020年1月3日（金）10時〜
配信チャンネル：アニメLIVEチャンネル
配信URL：https://abema.tv/channels/anime-live/slots/BzM1BBMZhxxCwq

(C)清水茜/講談社・アニプレックス・davidproduction
『はたらく細胞』
配信日時：2020年1月5日（日）15時30分〜
配信チャンネル：アニメLIVEチャンネル
配信URL：https://abema.tv/channels/anime-live/slots/AUBnV253k8fAm5

(C)創通・サンライズ
『機動戦士ガンダム 第08MS小隊』
配信日時：2019年12月28日（土）23時30分〜
配信チャンネル：みんなのアニメチャンネル2
配信URL：https://abema.tv/channels/everybody-anime2/slots/A5mhhqp9nYGd19

(C)創通・サンライズ
『機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争』
配信日時：2019年12月29日（日）23時30分〜
配信チャンネル：みんなのアニメチャンネル2
配信URL：https://abema.tv/channels/everybody-anime2/slots/Adx2yKzTS1PSZm

(C)創通・サンライズ
【AbemaTV初登場】『機動戦士ガンダム 0083 STARDUST MEMORY』
配信日時：2019年12月30日（月）23時30分〜
配信チャンネル：みんなのアニメチャンネル2
配信URL：https://abema.tv/channels/everybody-anime2/slots/C6hQ2JzJQg3gaj

(C)高橋留美子/小学館
『めぞん一刻』
配信日時：2019年12月31日（火）24時30分〜
配信チャンネル：みんなのアニメチャンネル2
配信URL：https://abema.tv/channels/everybody-anime2/slots/F5Mx6BmDM8pM9R

(C)高橋留美子/小学館
『らんま1/2』
配信日時：2019年12月31日（火）15時55分〜
配信チャンネル：みんなのアニメチャンネル
配信URL：https://abema.tv/channels/everybody-anime/slots/BzdFBjKVfAxA4f

(C)岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ
『NARUTO -ナルト-』
配信日時：2020年1月2日（木）21時〜
配信チャンネル：みんなのアニメチャンネル2
配信URL：https://abema.tv/channels/everybody-anime2/slots/FBsCkwxDzuALj9

(C)久保帯人／集英社・テレビ東京・dentsu・ぴえろ
『BLEACH』
配信日時：2020年1月2日（木）19時〜
配信チャンネル：みんなのアニメチャンネル2
配信URL：https://abema.tv/channels/everybody-anime2/slots/C6hPwkZeb6sqjV

(C)空知英秋／集英社・テレビ東京・電通・BNP
『銀魂（1年目）』
配信日時：2020年1月2日（木）23時〜
配信チャンネル：みんなのアニメチャンネル2
配信URL：https://abema.tv/channels/everybody-anime2/slots/Arz1xp1seNUxTy

(C)臼井儀人／SUPER SHIRO 製作委員会
『SUPER SHIRO』
配信日時：2020年1月5日（日）16時30分〜
配信チャンネル：みんなのアニメチャンネル
配信URL：https://abema.tv/channels/everybody-anime/slots/D4NZgj4YfLnP8T