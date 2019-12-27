年末年始特別企画！アニメ31作品「一挙放送祭り」ラインナップ解禁
AbemaTVのアニメ3チャンネルにて「年末一挙祭り」が開催される。
本企画では、2019年12月28日から2020年1月5日の令和初の年末年始に合わせ、人気作品の一挙配信が毎日実施される。2019年12月28日17時30分からは『邪神ちゃんドロップキック』を配信。本作は、ユキヲによるWebコミックが原作のTVアニメ作品で、2018年7月より放送、アニメ化に際し女子プロレス団体・スターダムとのコラボレーションが行われるなど、大きな話題を呼んだ。2020年春には第2期の放送も決定している。
2020年1月1日19時からは『銀魂』を一挙配信。『銀魂』は空知英秋の人気漫画を原作とするアニメ作品で、宇宙人の襲来を受けその支配下となってしまった江戸を舞台に、破天荒な主人公・坂田銀時と、志村新八、神楽といった「万事屋」の仲間たちをはじめ、 銀時の昔の仲間である桂小太郎ー、真選組の局長・近藤勲と土方十四郎、沖田総悟、“マダオ”の愛称で親しまれる長谷川泰三など、個性豊かなキャラクターが織りなす日常を描いている。
そのほかにも『メイドインアビス』や、地上波同時・独占先行の『ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld』、『慎重勇者〜この勇者が俺TUEEEくせに慎重すぎる〜』、『劇場版 機動戦士ガンダム』など31作品が一挙配信される。
本企画では、2019年12月28日から2020年1月5日の令和初の年末年始に合わせ、人気作品の一挙配信が毎日実施される。2019年12月28日17時30分からは『邪神ちゃんドロップキック』を配信。本作は、ユキヲによるWebコミックが原作のTVアニメ作品で、2018年7月より放送、アニメ化に際し女子プロレス団体・スターダムとのコラボレーションが行われるなど、大きな話題を呼んだ。2020年春には第2期の放送も決定している。
2020年1月1日19時からは『銀魂』を一挙配信。『銀魂』は空知英秋の人気漫画を原作とするアニメ作品で、宇宙人の襲来を受けその支配下となってしまった江戸を舞台に、破天荒な主人公・坂田銀時と、志村新八、神楽といった「万事屋」の仲間たちをはじめ、 銀時の昔の仲間である桂小太郎ー、真選組の局長・近藤勲と土方十四郎、沖田総悟、“マダオ”の愛称で親しまれる長谷川泰三など、個性豊かなキャラクターが織りなす日常を描いている。
そのほかにも『メイドインアビス』や、地上波同時・独占先行の『ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld』、『慎重勇者〜この勇者が俺TUEEEくせに慎重すぎる〜』、『劇場版 機動戦士ガンダム』など31作品が一挙配信される。
(C)2017 つくしあきひと・竹書房／メイドインアビス製作委員会【AbemaTV初登場】『メイドインアビス』
配信日時：2019年12月29日（日）16時〜
配信チャンネル：アニメLIVEチャンネル
配信URL：https://abema.tv/channels/anime-live/slots/A5mhgdZo6gQT43
(C)ユキヲ・COMIC メテオ／邪神ちゃんドロップキック製作委員会【AbemaTV初登場】『邪神ちゃんドロップキック』
配信日時：2019年12月28日（土）17時30分〜
配信チャンネル：アニメLIVEチャンネル
配信URL：https://abema.tv/channels/anime-live/slots/BzM1BCAx9jcyfm
(C)空知英秋／集英社・テレビ東京・電通・BNP・アニプレックス【AbemaTV初登場】『銀魂（第4期）』
配信日時：2020年1月1日（水）19時〜
配信チャンネル：Abemaアニメ2チャンネル
配信URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-2/slots/ETqTMNtxEEzzuV
(C)2017 川原 礫／KADOKAWA アスキー・メディアワークス／SAO-A Project【地上波同時・独占先行】『ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld』
配信日時：2019年12月28日（土）18時〜
配信チャンネル：Abemaアニメ3チャンネル
配信URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-3/slots/CtcKHsnXqMxNYo
(C)土日月・とよた瑣織／KADOKAWA／慎重勇者製作委員会【地上波先行・独占先行】『慎重勇者〜この勇者が俺TUEEEくせに慎重すぎる〜』
配信日時：2019年12月29日（日）14時〜
配信チャンネル：Abemaアニメチャンネル
配信URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/E86QcK9cAxPGoy
(C)Magica Quartet／Aniplex・Madoka Partners・MBS『魔法少女まどか☆マギカ』
配信日時：2019年12月30日（月）16時30分〜
配信チャンネル：Abemaアニメチャンネル
配信URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/CtcKK6XFD4HfXm
(C)藤巻忠俊／集英社・黒子のバスケ製作委員会『黒子のバスケ 第1期』
配信日時：2019年12月31日（火）10時30分〜
配信チャンネル：Abemaアニメチャンネル
配信URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/AUBnYxxKp43c1u
(C)川上泰樹・伏瀬・講談社／転スラ製作委員会『転生したらスライムだった件』
配信日時：2020年1月1日（水）16時30分〜
配信チャンネル：Abemaアニメチャンネル
配信URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/E86QcJtFYQVhvo
(C)附田祐斗・佐伯俊／集英社・遠月学園動画研究会『食戟のソーマ』
配信日時：2020年1月2日（木）16時30分〜
配信チャンネル：Abemaアニメチャンネル
配信URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/8cdTEWLj9iUgWj
(C)川原 礫／アスキー・メディアワークス／SAO Project『ソードアート・オンライン』
配信日時：2020年1月3日（金）16時30分〜
配信チャンネル：Abemaアニメチャンネル
配信URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/E86QZbGRRxsDod
(C)江口夏実・講談社／鬼灯の冷徹製作委員会『鬼灯の冷徹』
配信日時：2020年1月4日（土）15時〜
配信チャンネル：Abemaアニメ2チャンネル
配信URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-2/slots/CbuiJ2WgEXJiZM
(C)2016 暁なつめ・三嶋くろね／KADOKAWA／このすば製作委員会『この素晴らしい世界に祝福を！』
配信日時：2020年1月4日（土）20時〜
配信チャンネル：アニメLIVEチャンネル
配信URL：https://abema.tv/channels/anime-live/slots/AUBnZGFpqtF2HV
(C)大森藤ノ・SB クリエイティブ／ダンまち 2 製作委員会『ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかII』
配信日時：2019年12月28日（土）19時30分〜
配信チャンネル：アニメLIVE2チャンネル
配信URL：https://abema.tv/channels/anime-live2/slots/C6hQ1PkMSNjyYT
(C)2018 コトヤマ・小学館／シカダ駄菓子 2『だがしかし2』
配信日時：2019年12月29日（日）25時〜
配信チャンネル：アニメLIVEチャンネル
配信URL：https://abema.tv/channels/anime-live/slots/Adx2ughPehZCnb
(C)神埼黒音／双葉社・「魔王様、リトライ！」製作委員会『魔王様、リトライ！』
配信日時：2019年12月30日（月）16時30分〜
配信チャンネル：アニメLIVE2チャンネル
配信URL：https://abema.tv/channels/anime-live2/slots/FFczVNjdFMgejq
(C)2018 鴨志田一／KADOKAWA アスキー・メディアワークス／青ブタ Project『青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない』
配信日時：2019年12月31日（火）19時5分〜
配信チャンネル：アニメLIVEチャンネル
配信URL：https://abema.tv/channels/anime-live/slots/Adx2wD5XoTErrT
(C)春場ねぎ・講談社／「五等分の花嫁」製作委員会『五等分の花嫁』
配信日時：2019年12月31日（火）23時30分〜（※1月1日（水）16時30分〜も放送）
配信チャンネル:アニメLIVE：チャンネル
配信URL：https://abema.tv/channels/anime-live/slots/AUBnVw6vtyhiSs
(C)2019 サンドロビッチ・ヤバ子，MAAM・小学館/シルバーマンジム『ダンベル何キロ持てる？』
配信日時：2020年1月2日（木）23時30分〜
配信チャンネル：アニメLIVEチャンネル
配信URL：https://abema.tv/channels/anime-live/slots/BzM18kzr6dBRTD
(C)鎌池和馬／冬川基／アスキー・メディアワークス／PROJECT-RAILGUN S『とある科学の超電磁砲 S』
配信日時：2020年1月3日（金）10時〜
配信チャンネル：アニメLIVEチャンネル
配信URL：https://abema.tv/channels/anime-live/slots/BzM1BBMZhxxCwq
(C)清水茜/講談社・アニプレックス・davidproduction『はたらく細胞』
配信日時：2020年1月5日（日）15時30分〜
配信チャンネル：アニメLIVEチャンネル
配信URL：https://abema.tv/channels/anime-live/slots/AUBnV253k8fAm5
(C)創通・サンライズ『機動戦士ガンダム 第08MS小隊』
配信日時：2019年12月28日（土）23時30分〜
配信チャンネル：みんなのアニメチャンネル2
配信URL：https://abema.tv/channels/everybody-anime2/slots/A5mhhqp9nYGd19
(C)創通・サンライズ『機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争』
配信日時：2019年12月29日（日）23時30分〜
配信チャンネル：みんなのアニメチャンネル2
配信URL：https://abema.tv/channels/everybody-anime2/slots/Adx2yKzTS1PSZm
(C)創通・サンライズ【AbemaTV初登場】『機動戦士ガンダム 0083 STARDUST MEMORY』
配信日時：2019年12月30日（月）23時30分〜
配信チャンネル：みんなのアニメチャンネル2
配信URL：https://abema.tv/channels/everybody-anime2/slots/C6hQ2JzJQg3gaj
(C)高橋留美子/小学館『めぞん一刻』
配信日時：2019年12月31日（火）24時30分〜
配信チャンネル：みんなのアニメチャンネル2
配信URL：https://abema.tv/channels/everybody-anime2/slots/F5Mx6BmDM8pM9R
(C)高橋留美子/小学館『らんま1/2』
配信日時：2019年12月31日（火）15時55分〜
配信チャンネル：みんなのアニメチャンネル
配信URL：https://abema.tv/channels/everybody-anime/slots/BzdFBjKVfAxA4f
(C)岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ『NARUTO -ナルト-』
配信日時：2020年1月2日（木）21時〜
配信チャンネル：みんなのアニメチャンネル2
配信URL：https://abema.tv/channels/everybody-anime2/slots/FBsCkwxDzuALj9
(C)久保帯人／集英社・テレビ東京・dentsu・ぴえろ『BLEACH』
配信日時：2020年1月2日（木）19時〜
配信チャンネル：みんなのアニメチャンネル2
配信URL：https://abema.tv/channels/everybody-anime2/slots/C6hPwkZeb6sqjV
(C)空知英秋／集英社・テレビ東京・電通・BNP『銀魂（1年目）』
配信日時：2020年1月2日（木）23時〜
配信チャンネル：みんなのアニメチャンネル2
配信URL：https://abema.tv/channels/everybody-anime2/slots/Arz1xp1seNUxTy
(C)臼井儀人／SUPER SHIRO 製作委員会『SUPER SHIRO』
配信日時：2020年1月5日（日）16時30分〜
配信チャンネル：みんなのアニメチャンネル
配信URL：https://abema.tv/channels/everybody-anime/slots/D4NZgj4YfLnP8T