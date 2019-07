『S.W.A.T.』シーズン3で主人公ホンドーに天敵キャラが現る!?

『クリミナル・マインド FBI行動分析課』のデレク・モーガン役で知られるシェマー・ムーアが主人公ダニエル・"ホンドー"・ハレルソンを演じるアクションドラマ『S.W.A.T.』。そのシーズン3で、ホンドーの天敵になりそうなキャラクターが登場することが明らかとなった。米Deadlineが報じている。

1970年代に放送された『特別狙撃隊S.W.A.T.』をリブートした本シリーズは、ロサンゼルスを舞台に強盗事件やテロリズム、麻薬取引にギャング抗争といった凶悪事件を収拾するために、ロサンゼルス市警察所属の特殊武装戦術部隊S.W.A.T.が活躍する姿が描かれる。

シーズン3でS.W.A.T.を率いるホンドーと対立しそうなキャラクターは、チームの戦術コンサルタントとして赴任した女刑事リンチだ。彼女は現場におけるチームの常套的な戦略に疑問を投げかけ、S.W.A.T.の捜査官ではないが、ロサンゼルス全域に目覚ましい連絡網を持つ経験豊かな刑事という役どころ。リンチ役には、青春コメディドラマ『フェイキング・イット 〜噂のカップル!?〜』でモリーを演じ、女子レスリング界を描くNetflixのコメディドラマ『GLOW:ゴージャス・レディ・オブ・レスリング』に出演したエイミー・ファリントンがキャスティングされた。

『S.W.A.T.』は、緊迫感ある銃撃戦や臨場感溢れるカーチェイス、凶暴な犯罪者との素手での直接対決など、映画並みの迫力あるアクション・シーンが視聴者の注目を集め、放送直後から人気を博している。

新キャストが加わることになったシーズン3は、米CBSにて10月2日(水)より放送スタート。日本ではシーズン2が、スーパー!ドラマTVにて放送中。本作の視聴記録やレビューは【海外ドラマNAVI作品データベース】をチェック!(海外ドラマNAVI)

Photo:

『S.W.A.T.』

(c) 2018, 2019 Sony Pictures Television Inc. and CBS Studios, Inc. All Rights Reserved.