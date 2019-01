年明け早々、米テキサス州で悲劇的な事故が起こった。14歳の少年が無免許で運転する車に衝突された女性が、2人の子供を残して帰らぬ人となったのである。現在、この14歳少年は殺人罪で逮捕され拘留中とのことだ。『CBS Dallas』『abc13 News』『NBC News』などが伝えている。



米テキサス州ヒューストンで1月1日の午後、父親のSUVを勝手に借りて運転した14歳少年は、同乗していた10代の友人2人と走行中の車に次々と卵を投げつけるという悪質な悪戯を繰り返していた。すると卵をぶつけられたドライバーの1人が怒って拳銃をちらつかせ、少年らの車を追いかけ始めた。少年らはその車から逃げようと信号無視して猛スピードで車を走らせ、シルビア・ザバラさん(45歳)が運転する軽トラックの横腹に、時速60マイル(約96.5km)のスピードで衝突した。



この事故の様子は、周りに設置されていた複数の監視カメラに捉えられているが、2台の車からは煙が立ち上っており、激しい衝突だったことがうかがえる。そのため、通報を受けて救急隊員らが駆けつけた時にシルビアさんの息は既になく、即死だったとみられている。



州公安局によると、テキサス州では15歳になると仮免許が取得できるが、保護者などの同伴なしで運転が許されるのは16歳以上であり、少年は無免許だった。少年の車を追いかけていたドライバーは、事故が起こった時には車を止めずそのまま現場から走り去っていたが、後にハリス郡保安官事務所により身元が判明し、現在は捜査に協力する姿勢を見せているとのことだ。このドライバーについては、事故現場での援助を怠り死を引き起こしたことで第2級重罪が科せられる可能性もあるいう。



2児のシングルマザーであるシルビアさんはこの日、買い物をして帰る途中で事故に巻き込まれた形となった。シルビアさんの娘の1人ジェシカ・ガスパーさん(20歳)は、「14歳少年が逮捕されたと聞き、気の毒に思う気持ちもなくはないが、母の命を奪ったことに変わりはない。犯した罪と向き合い罰をきちんと受けるべきだ」と涙ながらに話した。



なお、運転していた14歳少年は事故で足首を骨折しただけで、殺人罪で逮捕された後、少年拘置所に収監された。



画像は『CBS Dallas 2019年1月2日付「14-Year-Old Boy Arrested On Murder Charge After Fatal Crash In Houston」』『NBC News 2019年1月3日付「Boy, 14, faces a murder charge after egg-throwing prank in Houston ends in fatal crash」(Courtesy Jessica Gaspar)』のスクリーンショット

(TechinsightJapan編集部 エリス鈴子)