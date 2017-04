NASAの膨大な歴史の一部が無料公開されています。全てダウンロードも可能。詳細は以下から。NASAが公式サイト中のオンラインアーカイブ「NASA Image and Video Library」において、14万件にも及ぶ画像、映像、音声ファイルを公開しています。NASA Image and Video Library使い方は極めて簡単。ここの検索ウィンドウに探したい惑星や星座の名前を入れるだけ。画像、映像、音声のファイルのチェックは最初は全部入っているため、不要であればチェックを外します。例えばハッブル宇宙望遠鏡関係のファイルを見たい時は「hubble」と入れるだけ。3948件がヒットしました。必要ならば左側のボックスで画像、映像、音声それぞれのチェックを外したり、年代を指定することで検索範囲を絞り込むことができます。また、手っ取り早く面白そうな画像を探すなら「Most Popular」のタグをクリックすればOKです。惑星から外宇宙の恒星や星雲、宇宙船や宇宙飛行士など、気になるファイルがてんこ盛りです。アポロ計画時の有名写真はもちろん…ISSから見た地球の画像、火星探査機による火星の地表の画像、木星のオーロラの画像なども。もちろん宇宙だけではありません。こちらはケネディ宇宙センターにあるスペースシャトル組立棟の画像です。工場・コンビナート好きの人も必見です。また、音声データDTMをやっている人なら面白いサンプリングのネタを見つけることもできるかも知れません。砂原良徳はどの「アポロ宇宙船の打上げカウントダウン」をサンプリングしたのかを探してみるのも面白そうです。眠れぬ夜にじっくりと宇宙の神秘を巡ってみてはいかがでしょうか?NASA Releases a Massive Online Archive_ 140,000 Photos, Videos & Audio Files Free to Search and Download _ Open Culture

【【無料DL】NASAが14万件の画像、映像、音声ファイルをオンラインアーカイブで大放出】を全て見る