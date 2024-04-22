ハーバード大のアビ・ローブ教授＝2024年2月、米マサチューセッツ州ケンブリッジ、合田禄撮影 地球外生命体につながる研究を巡って論争の的になっている人物がいる。ハーバード大の天文学科長を史上最長の9年間務めたアビ・ローブ氏（62）だ。メディアの寵児となった研究者への賛否は、いまも学術界で渦巻いている。米東部マサチューセッツ中心部から少し離れた住宅街にあるハーバード大学宇宙物理研究所の小さな講義室