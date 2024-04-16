【AFP＝時事】米航空宇宙局（NASA）は15日、今年3月に米フロリダ州の民家に落下した物体は国際宇宙ステーション（ISS）から廃棄された宇宙ごみ（スペースデブリ）の一部だったと認めた。フロリダ州ネープルズ（Naples）在住のアレハンドロ・オテロさんは先月8日、物体が自宅の「屋根と2フロアを突き破り」、あやうく息子に直撃するところだったとX（旧ツイッター）に投稿。ISSから廃棄された貨物パレットの一部である可能性が浮