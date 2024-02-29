NASA（米航空宇宙局）が、火星のシミュレーション空間に１年間住む人々を募集し始めた。4月2日までに４人を募っており、テキサス州のジョンソン宇宙センターにある火星を模した1700平方フィート（158平方メートル）の居住空間「マーズ・デューン・アルファ」で生活することとなる。 【画像】まるで地球!? NASAが火星のパノラマ写真を公開鮮やかな光景に 火星の状態を正確に再現した空