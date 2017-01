フォーカルポイントは、mophieの「おくだけで充電」を実現するバッテリーケース「mophie juice pack air for iPhone 7」と「mophie juice pack air for iPhone 7 Plus」、「mophie charge force ワイヤレス充電ベース」を2017年2月より発売する。価格は12,800円(税別)。本ケースは、ワイヤレス充電機能を搭載したiPhone 7/iPhone 7 Plus用バッテリーケース。mophieから発売されている「CHARGE FORCE」規格対応してワイヤレス充電器、またはQiワイヤレス充電器を使ったワイヤレス充電が可能だ。「MFi」認定製品なので、アップデートにも万全対応している。■mophie juice pack air for iPhone 7■mophie juice pack air for iPhone 7 Plus■ITライフハック■ITライフハック Twitter■ITライフハック Facebook モバイルに関連した記事 を読む・ソフトバンクの広告新キャラクターにジャスティン・ビーバーを起用・ユピテル「霧島レイ」シリーズに腕時計型ウェアラブル「Lei Watch」が登場・東京電力、停電・雨雲・地震情報などを配信するアプリ「TEPCO速報」のサービスを開始・頑丈に固定でき取り付けも簡単な360°回転式バイクマウントホルダー「A250」・ソフトバンク、防水・防じんに対応し、耐衝撃性能を備えたコンパクトサイズの衛星電話を発売