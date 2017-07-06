『iPhone7 / iPhone7 Plus』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
ダークモード設定ができ、写真編集機能が一新されたほか動画編集機能が強化
マイナビニュース
新規契約や機種変更で、まず本体の分割代金の月額がマンスリー割で540円に
BUZZAP！
長く使うことを考えると、iPhone7を選びたいところではあると筆者
エスマックス
iPhoneで初めて防水やFeliCaに対応したモデルで、今でも評価が高いと筆者
NTTドコモのiPhone7は、32GBモデルで約4万円とお買い得
livedoor
ダイナミックレンジが限られているなど、ソフトウェア面が最大の問題と指摘
iPhone7の32GBモデルを追加し、販売店や同社Webサイトで予約受付を開始
iPhone XS Maxは、iPhone7 Plusよりも若干小さいそう
ギズモード・ジャパン
一部でバッテリーの経年変化に応じてパフォーマンスが変化しているという
新規契約および機種変更で、各容量ともに実質負担額で5千円の値下げ
粗さを出さずにもう少し寄って撮りたいときに重宝する、ズーム機能
ケース内蔵のバッテリーで駆動し、1回の充電で最大2カ月持続するという
GetNavi web
話題となった「総務省指定」の表記はなくなり、スッキリとした印象に
Engadget 日本版
「Futura X Wireless Charging Pad」は端末をそのまま載せるだけで充電可能
GoodsPress Web
2017年のiPhoneはすべてメジャーアップデートと見られるため
Bluetoothで接続し、専用アプリでさまざまな機能が使えるという
ホーム画面を比べると、アイコンなどの配置にはほとんど違いがない