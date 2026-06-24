鶴岡市によりますと、きょう午前８時３０分ごろ、山形県鶴岡市田麦俣の山中で、タケノコ採りをしていた男性が親子のクマを目撃しました。 男性は体長およそ１メートルの子グマに襲われけがをしたということです。 現場は湯殿山スキー場から東におよそ１キロメートルの場所です。