ESSEonlineで2026年5月に公開された記事のなかから、ランキングTOP10入りした記事のひとつを紹介します。水回りの汚れやにおいを抑える、家事ラクのアイデアを紹介します。教えてくれたのはクリンネスト1級のあゆみさん。100円ショップで手に入るアイテムを取り入れながら掃除のルーティンを見直すことで、忙しい人でも簡単に水回り掃除の手間を減らすことができるそうです。今回は3つの工夫を伺いました。※ 記事の初出は2026年5