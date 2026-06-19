（台北中央社）不動産業界の国際組織、世界不動産連盟（FIABCI）が主催する「世界優秀不動産賞」で、農業部（農業省）林業・自然保育署が日本統治時代の旧宿舎群を修復・再利用した複合施設「0km山物所」が文化財部門の金賞を受賞した。同署が18日、報道資料で発表した。同賞は優れた不動産開発プロジェクトを表彰するもので、開催は35回目。計13の部門でそれぞれ金賞と銀賞が選ばれた。授賞式は11日にオーストリア・ウィーンで開