会社のパソコンに保存されていたデータを削除して、会社の業務を妨害した疑いで逮捕された日亜化学工業元社員の男を、横浜地検は6月19日、横浜地裁に起訴しました。起訴されたのは、神奈川県三浦郡の無職の男・43歳です。起訴状などによりますと、被告の男は2021年7月、勤めていた日亜化学工業の横浜研究所を退社する際、共用パソコンに保存されたデータを無断で削除した、電子計算機損壊等業務妨害の罪に問われていま