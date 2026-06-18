S8譲りの精悍デザイン採用！ A8最終限定モデル登場アウディ ジャパンは2026年6月16日、アウディのフラッグシップセダン「A8」の生産終了を記念した限定モデル「A8 final edition（A8 ファイナルエディション）」を発表し、同日より全国のアウディ正規ディーラーを通じて販売を開始しました。A8は、1994年の誕生以来、アウディのブランドスローガンである「Vorsprung durch Technik（技術による先進）」を体現するラグジュアリ