これで本当に、皇統が断絶する危険性は避けられるのか――。6月10日、衆参両院議長らがとりまとめた「皇族数の確保をめぐる立法府の総意」。（1）「女性皇族が結婚後も皇族の身分を保つ」、（2）「戦後、皇籍離脱した旧宮家の男系男子を養子として皇族に迎える」の2案が「いずれも了」として、11日、高市早苗首相に手渡された。「皇室の方々は現在16方。うち女性が11方です。（1）案は、独身の女性皇族が結婚して皇族を離れればさ