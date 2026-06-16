住友ファーマは高い。ＳＭＢＣ日興証券が１５日付で投資評価を「２（中立）」から「１（アウトパフォーム）」へ引き上げており、これが材料視されている。 証券会社によると、足もとの株価下落によって投資妙味が高まったと見て投資評価を引き上げるという。一方、目標株価は２６００円から２０００円へ引き下げた。オルゴビクス大型化で米国ＩＲＡの薬価引き下げリスクが浮上と指摘し、その上でオルゴビクスの