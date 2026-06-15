楽天が2試合連続の完封負け14日に「日本生命セ・パ交流戦 2026」6試合が行われた。京セラドームで行われたオリックス-阪神戦は、オリックスが3-2で延長10回サヨナラ勝ち。カード勝ち越しを決めた。先発の九里亜蓮投手は5回2失点。打線は4回に杉澤龍外野手の適時打、7回に野選で同点に追いつくと試合は延長戦へ突入した。10回表を吉田輝星投手が3者凡退に抑えると、その裏の2死一、三塁から山中稜真捕手が左中間を破るサヨナラ適