リンクをコピーする

サンアントニオ・スパーズ vs ニューヨーク・ニックス 日付：2026年6月14日（日） 開催地：フロスト・バンク・センター（San Antonio） 最終スコア：サンアントニオ・スパーズ 90 - 94 ニューヨーク・ニックス NBAのサンアントニオ・スパーズ対ニューヨーク・ニックスがフロスト・バンク・センター（San Antonio）で行われた。 第1クォータ}