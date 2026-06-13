毎日の家事を見直したことで暮らしがぐっとラクになった、整理収納アドバイザーでESSEベストフレンズ101エディターのrenaさん（50代）。夫、社会人の長男、高校生の長女、大型犬と暮らすrenaさんが実践する「がんばらなくても家事が回る」3つの仕組みを紹介します。1：片付けまでを家族でシェアする「給食スタイル」あわただしい毎日を支えてくれているのが、夕食時に取り入れている「給食の配膳」スタイルです。1人分ずつトレーに