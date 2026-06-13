フィリップ・トルシエ氏は2014年から、フランス・ボルドーの大地と向き合い、ワイン造りに身を委ねている。一方、32年間にわたり日仏食文化の架け橋として活躍するフランス料理界の巨匠ドミニク・コルビ氏。ふたりの会食をしながらの対談は、土地と食材への深い敬意、食への未来へと話が広がっていった。ワイン造りについて熱く語ったトルシエ氏――トルシエさんが営むワイナリーの詳細について伺えますか？トルシエ現在、ブドウ