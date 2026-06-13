銀座コージーコーナーとカルピスが再コラボ！甘ずっぱい夏限定スイーツをチェック

暑い季節にぴったりの爽やかなスイーツが、銀座コージーコーナーから登場します。2026年7月4日（土）より、「カルピス」ブランドとのコラボレーションによる「カルピス®チーズスフレ」と「ジャンボシュークリームカルピス®」を期間限定で販売。今年は昨年好評だったシュークリームに加え、新たにチーズスフレも仲間入り。甘ずっぱく爽やかな「カルピス」の魅力を、異なる食感で楽しめる夏限定スイーツとして展開されます♪

カルピス®チーズスフレが初登場

今回初登場となる「カルピス®チーズスフレ」は、「カルピス」の甘ずっぱさとチーズの爽やかな酸味を組み合わせた新作スイーツです。

カルピス®チーズスフレ

価格：734円（税込）

ふんわり軽やかな“ふわシュワッ”食感が魅力で、夏でも食べやすい仕上がり。何度も試作を重ね、「カルピス」のやさしい味わいとスフレならではの口どけを両立しました。

また、見た目にも「カルピス」を感じられるよう、スフレ生地には卵黄が白い卵を使用。断面まで美しい白色に仕上げられているのもポイントです。

販売期間：2026年7月4日（土）～9月3日（木）頃

※一部量販店では2026年6月26日（金）から先行販売

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人気のジャンボシュークリームが再登場

昨年好評を集めた「ジャンボシュークリームカルピス®」も再び登場します。

ジャンボシュークリームカルピス®

価格：216円（税込）

軽やかなホイップクリームをベースに、「カルピス」を使用した甘ずっぱいクリームをたっぷり詰め込みました。ふんわり焼き上げたシュー皮との相性も抜群で、ひと口食べるたびに爽やかな風味が広がります。

銀座コージーコーナーの看板商品「ジャンボシュークリーム」は1984年の発売以来、累計販売数9億個を超えるロングセラースイーツ。

今回のコラボでは、定番とはひと味違う夏らしい味わいを楽しめます。

販売期間：2026年7月4日（土）～9月3日（木）頃

※一部量販店では2026年6月26日（金）から先行販売

開発に込められた想いにも注目

今回のコラボレーションは、「人と人とが笑顔でつながるために、スイーツの魅力を探求する」銀座コージーコーナーと、「世代を超えて人をつなぎ、会話を生み出すブランド」である「カルピス」の想いが重なって実現しました。

子どもから大人まで楽しめる味わいを目指し、爽やかさとやさしい甘さのバランスを追求。どこか懐かしさを感じる「カルピス」の風味をスイーツとして楽しめる、特別なラインアップになっています。

※「カルピス」「CALPIS」はアサヒ飲料の登録商標です。

この夏だけの爽やかな味わいを楽しんで

夏のティータイムや家族との団らんにぴったりな「カルピス®チーズスフレ」と「ジャンボシュークリームカルピス®」。それぞれ異なる食感で「カルピス」の甘ずっぱく爽やかなおいしさを堪能できます。

暑さで食欲が落ちやすい季節にも食べやすく、手土産やおやつにもおすすめ♡期間限定販売なので、気になる方はぜひ早めにチェックしてみてください。